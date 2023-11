Jannik Sinner, la palla è fuori. Ma lui... un rovinoso errore contro Djokovic

20 novembre 2023 a

Novak Djokovic, in finale delle Nitto Atp Finals di Torino, si è preso la sua rivincita dopo il k.o. nei gironi. Ma Jannik Sinner torna a casa a testa alta, dopo aver disputato un grande torneo ed essere entrato ancora più nel cuore delle persone. È definitivamente scoppiata oramai la “Sinner mania” nei confronti di un talento che a 22 anni sta stupendo e ha un futuro lungo e radioso davanti a sé. Domenica, però, è andato in confusione mentale dopo il break di Djokovic nel primo set, che ha portato a una chiusura di 6-3 in favore del serbo. Non fortunato il numero 4 al mondo, che aveva l’angolo di campo dalla parte opposta ala sua visuale.

Sinner, eccesso di fiducia lo sfavorisce. E Djoko prende il largo nel set

L’altoatesino, pero, ha sbagliato durante il primo set su una palla dubbia che ha dato la possibilità del break al serbo, chiamata fuori, su cui Jannik non ha voluto far ricorso al challenge. Era una situazione importante con il punteggio di parità 2-1 in favore del serbo e l’altoatesino al servizio. In particolare, il suo colpo molto profondo, è finito a ridosso della linea di fondo considerato fuori dagli ufficiali. Se Djokovic non ha fatto una piega, anche Jannik Sinner ha accettato la decisione che a velocità normale sembrava al limite. Da parte dell’altoatesino non c’è stata nessuna reazione, ma i replay si sono rivelati impietosi visto che la palla in realtà aveva pizzicato la linea e sarebbe stata buona.

"Una volta entrati in stanza sono iniziati i guai": Sinner, il retroscena decisivo

Djokovic, settimo titolo Finals: è record

L’eccesso di fiducia ha così dato a Djokovic la possibilità di fare break e poi di allungare nel primo set. Alla fine il match finirà con un doppio 6-3 per il serbo, che vince un altro titolo di una formidabile carriera. Un record dato che è l’unico ad aver vinto sette Finals in carriera, oltre a 24 Slam in 36 finali giocate. Insomma, numeri mostruosi.