Jannik Sinner sbotta in spogliatoio: "Sei un montanaro, serve farsi il cu***"

Lavoro, lavoro, soltanto lavoro. Per Jannik Sinner esiste solo questo, e il suo approccio agli allenamenti è stato fornito in una rara testimonianza, pronunciate nel silenzio dello spogliatoio tra un allenamento e l’altro. Quando il coach Fausto Scolari di Elisabetta Cocciaretto gli ha chiesto come andassero le cose, Sinner non ha esitato: “Sei un montanaro come me, alla fine bisogna farsi il cu*** tutti i giorni e lavorare sodo”. Un’espressione schietta e genuina che sintetizza perfettamente la filosofia del tennista altoatesino: niente scorciatoie, solo fatica e impegno costante.

La consapevolezza del lavoro duro lo permea: “Siamo gente di montagna, quando si lavora, si lavora. Non esistono scorciatoie”. Non si tratta solamente di retorica: Sinner ricorda i suoi genitori, impegnati per ore nel ristorante di famiglia, ma sempre presenti per lui e suo fratello. Un modello di sacrificio quotidiano che ha fatto da culla alla sua crescita come atleta e persona. Dal match in spogliatoio emerge la forza mentale del campione: comprendere che la vittoria non arriva per caso, ma è frutto di una disciplina quasi ossessiva. È un momento di profonda verità, in cui Sinner si spoglia dalle incrostazioni mediatiche per mostrarsi autentico: un ragazzo con la determinazione di chi conosce il prezzo del successo.

Il messaggio, secco e preciso, vale tanto quanto una lezione sulle righe verdi: la passione per il tennis si costruisce con il sudore di ogni giorno. Wimbledon 2025 non è solo un campo, ma il palcoscenico in cui quella filosofia "montanara" trova la sua espressione più pura.