Inter, Simone Inzaghi gode: ecco il primo colpo per la prossima stagione

Il primo colpo della prossima stagione, in casa Inter, è una formalità. Il nome è già nella attuale rosa di Simone Inzaghi e porta il nome di Matteo Darmian. Il club nerazzurro è infatti entusiasta del rendimento e della professionalità dell’ex United, decidendo così di prolungare il suo contratto e di tenerlo ancora in rosa. Così è riportato sulle pagine di Tuttosport: "Addirittura ha segnato (per giunta su assist di Dimarco — si legge sul quotidiano torinese — nel classico movimento “tra i quinti” riveduto e corretto alla luce del 4-3-3 spallettiano): una primizia in stagione per un giocatore che nell’ultima annata di gol ne aveva segnati appena due (a Monza, 7 gennaio, 2-2 e nell’1-0 con l’Atalanta il 31 marzo)”.

Tuttosport: “Damian-Inter, ipotesi rinnovo biennale”

Più che i gol, a Inzaghi interessa la sua affidabilità, che è apprezzatissima pure da chi governa l’area tecnica. Come anticipato da Tuttosport, l’Inter “ha già deciso di far valere la clausola che prevede il rinnovo del contratto in scadenza a giugno — si legge ancora — Ma c’è dell’altro perché si valuta seriamente pure l’ipotesi che il rinnovo sia biennale, anche per premiare un professionista inappuntabile”.

Intanto l’Inter, sul mercato, vuole fare sul serio anche per il fratello minore del suo attaccante Marcus Thuram, Khephren. Come riportato dal Corriere dello Sport, si prospetta un duello di mercato con la Juve. Khephren Thuram si sta mettendo in mostra in Ligue 1 con il Nizza ed è pronto al grande salto. Lo segue il Liverpool, ma sono le italiane a sperare di acquistarlo. Anche se il prezzo non è indifferente: 40 milioni di euro. L'Inter sembra partire avvantaggiata, secondo il quotidiano milanese, sfruttando l'influenza del fratello Marcus, ma la Juventus dal canto suo può giocarsi la carta Lilian, il padre di Marcus e storico ex difensore bianconero.