Coppa Davis, Italia in finale dopo 25 anni: Sinner e Sonego vincono il doppio contro la Serbia

L'Italia conquista la finale di Coppa Davis dopo 25 anni. La coppia azzurra formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ha vinto il doppio superando in due set la coppia serba composta da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 5-4 ottenendo così il secondo e decisivo punto contro la Serbia. Domani l'Italia affronterà in finale l'Australia.

"Èstata lunga, alla fine di questa giornata ci sono tante emozioni, tutto il team ci ha creduto fino alla fine. Il doppio è molto difficile ma ci abbiamo sempre creduto e questo ha fatto la differenza. Adesso vediamo come va. Riposiamo e domani ci sarà un altro problema da risolvere". Così a Raisport Sinner, dopo la conquista: "Alla fine ogni partita ha la sua storia, sono contento che la squadra sia ancora viva, domani abbiamo una finale la prima per noi tutti. Vediamo come va, siamo contenti ma non ancora soddisfatti abbiamo ancora tanto da fare", ha aggiunto.

Successivamente a prendere la parola è Filippo Volandri, ct dell'Italia: "Nel doppio sembrava che i serbi potessero rimontare ma hanno giocato un game strepitoso, non posso che ringraziare i ragazzi, il pubblico e la gente a casa. È una finale che manca da una vita, ora festeggiamo un altro quarto d'ora poi tutto il tempo va alla partita di domani". Per lui "Musetti era l'unico che poteva impensierire Kecmanovic, era riuscito a trovare la chiave e alla fine è andata come è andata. Sinner strepitoso ad annullare tre match point consecutivi a Djokovic nel singolare. Ora la testa va domani, siamo venuti qui per vincere, non siamo lontani ma dobbiamo recuperare le forze".