Marc Marquez in Ducati, attenzione a questa foto: "Guardate la sua faccia"

Dopo il dominio in Honda, Marc Marquez è pronto alla prossima avventura in Ducati, nel team Gresini, a partire dal 2024. Lo spagnolo, otto volte iridato nel Motomondiale, ha girato nelle prime 7 ore di test a Valencia, quelli che chiudevano la stagione, cercando le prime risposte con la moto. Per un feeling che sembra già esserci.

Con il suo 1’30”222 è stato il più veloce in pista al mattino tra i piloti Ducati, dietro soltanto all'Aprilia di Viñales che su questo tracciato, solo tre giorni prima, aveva conquistato la pole position del GP conclusivo della MotoGP 2023 stabilendo il nuovo record della pista.

I crono del pomeriggio: Marquez quarto assoluto dietro a Viñales, Binder e Bezzecchi

Nel pomeriggio, quindi, Marquez ha migliorato i suoi tempi in 1’29”424 che gli ha permesso di chiudere l'intera sessione di test al quarto posto assoluto alle spalle di Maverick Viñales (1’29”253), della Ktm di Brad Binder (1’29”281) e della Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi (1’29”346). Tutti dietro invece gli altri piloti in sella ad una Desmosedici, dato che il fratello di Marc, Alex Marquez (1’29”638) ha terminato col sesto crono alle spalle anche dell'Aprilia di Raul Fernandez (1’29”516) e del nuovo arrivato nel team VR46 Fabio Di Giannantonio.

Marquez, sguardi felici: feeling trovato subito con la Ducati?

Al di là dei primi 49 giri fatti a Valencia sulla Desmosedici GP 23, sono le reazioni di Marquez che confortano gli uomini del team Gresini. Il suo volto era rilassato e sorridente, mentre parla con i tecnici della squadra faentina riportando i primi feedback sui pochi giri fatti. Quel sorriso, con cui non lo si vedeva da ormai tre anni, non sembra lasciare spazi a dubbi: ha ritrovato la voglia di guidare e la moto sembra dargli risposte molto positive. Voglia che sembrava persa in Honda, dopo annate in sella a una moto non più competitiva come quattro anni fa.