Jannik Sinner, il tesoro: quanti milioni ha incassato solo nel 2023

Nel 2023 Jannik Sinner ha incassato 7,3 milioni di euro solo grazie ai premi delle vittorie in stagione. È questo il budget dell’altoatesino dopo aver raggiunto il quarto posto della classifica Atp e aver giocato 7 finali: l’ultima contro contro Djokovic nelle Atp Finals. Ma il 22enne di Sesto ha battuto anche diversi record nazionali, tra cui quello del maggior numero di vittorie (64) nel Tour Atp. E si è preso con la Nazionale la vittoria in Coppa Davis, rompendo un digiuno azzurro che durava da 47 anni, ovvero dal 1976 quando in campo c’erano Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Nicola Pietrangeli capitano.

Sinner, momento d’oro: il budget complessivo arriva fino a 150 milioni di euro

Insomma, per Sinner è un momento d’oro. La visita a San Siro martedì per guardare il suo Milan (caduto 3-1 contro il Dortmund), l’amore della fidanzata — la modella Maria Braccini — e i grandi guadagni. Il sogno ora è quello di vincere nel 2024 il primo Slam della carriera. Intanto Sinner si gode un po’ di riposo e il portafogli. I guadagni nel 2023 sono infatti arrivati a 30 milioni di euro, se si considerano tutti gli incassi derivati anche dagli sponsor. Non solo: grazie all'accordo che Sinner ha con la Nike per i prossimi 10 anni, l'azzurro in previsione riceverà 150 milioni di euro. Cifre pazzesche per un ragazzo che ha soltanto 22 anni e che sta facendo innamorare tutti (anche i meno amanti del tennis) a suon di colpi.

"Cosa accadrà a Jannik Sinner nei prossimi mesi": le indiscrezioni scuotono il mondo del tennis

Capello e l’elogio a Sinner: “Sei una persona davvero umile”

Ma non solo, perché martedì, a San Siro, Sinner si è preso i complimenti anche di Fabio Capello, che ha sostenuto il suo piacere “di averti conosciuto a Torino (durante le Finals di due settimane fa, ndr)” e lo ha definito come “una persona davvero umile, e questo conta”. Il numero 4 al mondo ha risposto con molta umiltà: “Ho ventidue anni, mi fa tanto piacere avere attorno questo affetto ma so che ho tanto da lavorare”.