Jannik Sinner? Chi è Maria Braccini e come lo ha "steso"

Jannik Sinner si è presentato a San Siro con la donna che tutti davano per sua ex fidanzata. Maria Braccini è quindi rispuntata sugli spalti. E alla grande. Non solo come protagonista dei like su Instagram che l’eroe della Coppa Davis non le ha fatto mai mancare, neanche quando il gossip lo voleva fidanzato con l’altra modella, altoatesina come lui, Laura Margesin.

Le luci sull’influencer Braccini si sono riaccese allo stadio scelto da Sinner (come era già successo per la coppia Matteo Berrettini e Melissa Satta) per ufficializzare il legame con la bionda Maria con la quale, tra tira e molla, si frequenta da tre anni, dal 2020, quando lui, non ancora così famoso, aveva cominciato a mettere i cuoricini sulle sue foto su Instagram.

Adesso dopo gli elogi in un’intervista pre-rottura ("è una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta") c’è l’ufficializzazione e proprio nel momento più alto del Sinner, ormai eroe nazionale anche per chi di tennis non si era mai interessato.

Ma chi è Maria Braccini? Della ragazza, che è molto seguita sui social (circa 150mila follower su Instagram), non si sa granché, se non che ha la stessa età di Sinner, che è nata a New Delhi in India anche se è italiana, e che fa la modella.