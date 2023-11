Novak Djokovic "ha paura", indiscrezione-Panatta: il crollo del serbo?

30 novembre 2023 a

Secondo Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro e capitano dell'Italia che nel 1976 vinse la Coppa Davis in Cile, ora Jannik Sinner sarebbe a "un millimetro" da Novak Djokovic. Insomma, l'altoatesino - che parimenti ha appena trascinato gli azzurri alla vittoria in Coppa Davis a Malaga - ora è davvero a un passo dal numero 1 al mondo, dal serbo che è già stato consegnato alla storia del tennis come uno dei più grandi di tutti i tempi.

D'altronde Sinner ha battuto Djokovic due volte nel giro di pochi giorni: prima nei giorni degli Atp Finals di Torino (dove Jannik si è piegato soltanto in finale e proprio contro Djokovic, che gli ha servito una tostissima rivincita), dunque il Coppa Davis. E a Malaga la vittoria di Sinner è stata di quelle semplicemente pazzesche: prima di trionfare ha annullato tre match point a Nole. Nessuno prima di lui ci era riuscito, un dato che la dice molto lunga.

Ma si diceva: Panatta. Già, perché l'ormai ex tennista ha detto la sua in un'intervista al Corriere dello Sport, in cui parlando ancora di Sinner, come accennato, ha spiegato: "È un esempio, adesso è a un millimetro da Djokovic, giocano alla pari - ha sentenziato -. Salvare tre match point è stata un'impresa nell'impresa. La prossima volta, Jannik partirà con un vantaggio. Nole lo teme. Con Jannik, siamo a posto per dieci anni, è solido e maturo", ha concluso profetizzando per Jannik un futuro di luminosi successi.