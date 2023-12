Napoli-Inter falsata, l'affondo di Balotelli: "Divento pazzo, vado fuori di testa"

06 dicembre 2023 a

a

a

L’Inter vola lanciata in vetta alla classifica di A, alla ricerca della seconda stella, e il 3-0 in casa del Napoli fa capire quanto forte sia la formazione di Simone Inzaghi. Una vittoria però viziata dai dubbi arbitrali, in particolare il fallo su Lobotka nel gol dell’1-0 di Calhanoglu e il rigore su Osimhen non concesso nella ripresa. Sugli episodi non sanzionati dall’arbitro Massa (promosso dall’Aia per la sua conduzione di gara) ne ha parlato anche Mario Balotelli, nell’intervento a TvPlay su Twitch, dove parla da uomo di campo. Supermario non ha dubbi: “Su Lobotka era fallo, Lautaro lo abbraccia e lo tira giù — dice il bresciano —. E non c'è dubbio che il gol andasse annullato. La questione vera è che il Var non è intervenuto, questo è assurdo rispetto alla decisione stessa dell'arbitro che non ha ravvisato scorrettezza. Sarebbe stato giusto andare a rivedere l'azione. A noi (l'Adana, ndr) non hanno convalidato una rete per una situazione simile”.

Balotelli sul rigore non dato su Osimhen: “Come si fa a dire che non era rigore. Io sarei diventato pazzo”

Il k.o. del Napoli di domenica ha fatto precipitare gli Azzurri a -11 dall’Inter. L’errore nel gol di Lobotka e il rigore non concesso a Osimhen hanno fatto esplodere di rabbia sia Walter Mazzarri che la società partenopea. Tanto che dopo la gara si era presentato il d.s. Mauro Meluso, arrivato in estate al posto del partente Cristiano Giuntoli: "Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi”, sono state le sue parole. Proprio sul rigore non fischiato al nigeriano, Balotelli è convinto anche in questo caso che l’episodio andava gestito in maniera differente dall’arbitro Massa: il contatto tra Acerbi e il nigeriano era da sanzionare con un tiro dal dischetto.

"Ormai...": la sentenza di Gigi Buffon su Gigio Donnarumma

"Divento pazzo, vado fuori di testa, se non mi danno un rigore del genere — ha concluso sulla partita del Maradona — Come si fa a dire che quello non è rigore? Il piede di Acerbi tocca la caviglia di Osimhen, il fallo c'è ed è netto. Quando un tacchetto ti colpisce sul tallone fa male. Non c'è stata alcuna simulazione da parte di Osimhen. Quell'azione andava rivista".