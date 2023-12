Milan, colpo-scudetto in difesa? "Arriva a gennaio", a un passo dal sì

07 dicembre 2023 a

Il Milan ha deciso di correre ai ripari per sistemare la difesa dopo i tanti infortuni. Il club rossonero è vicino all’accordo con Juan Miranda, terzino del Betis Siviglia, e sta lavorando per portare lo spagnolo alla corte di Stefano Pioli già a inizio 2024. La trattativa per avere il calciatore nel mercato di gennaio, al via il 2 del mese, potrebbe regalare così un rinforzo immediato perla difesa rossonera in piena emergenza. In scadenza a giugno 2024, Miranda è pronto a firmare un contratto con il Milan fino al 2028. Un quadriennale è già pronto per il terzino spagnolo, classe 2000, che compirà 24 anni proprio a gennaio. Il Milan però vuole accontentare immediatamente Pioli offrendo al club andaluso due milioni per liberare il giocatore già nella sessione del mercato di riparazione.

Nel frattempo però la dirigenza rossonera deve fronteggiare anche l’interesse tedesco per Mike Maignan. L’estremo difensore sta trayttando con il Milan per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2026. Ma non mancano gli ostacoli. Sul portiere francese, infatti, c’è il forte interesse del Bayern Monaco. L’estremo difensore avrebbe chiesto, per continuare con il Milan, un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno, quasi il triplo dell’attuale che è di 2.8 milioni. Il prezzo del giocatore, sempre secondo la società di via Aldo Rossi, non è inferiore ai 100 milioni di euro. Ma il club bavarese ha inserito Maignan nella lista dei potenziali acquisti per il post Neuer. E davanti a offerte fuori mercato, come accaduto per Tonali la scorsa estate, i rossoneri potrebbero sedersi al tavolo per una trattativa.