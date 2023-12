Lele Adani ci prova con Paola Ferrari: "Sei clamorosa!", il video

Roberto Tortora 07 dicembre 2023 a

Abbandonato un feticcio, se ne trova subito un altro. Così Lele Adani, guru del bel calcio, il calcio con la F, una volta abbandonata la Bobo TV ed il suo “cammel” Christian Vieri, ha trovato subito un altro “personaggio” da adorare. E stavolta, forse, c’entra anche l’ormone. Ha avuto particolare risalto, infatti, un video che negli ultimi giorni Adani ha pubblicato nelle proprie stories Instagram. Girato durante una serata di gala su una bellissima terrazza di Roma. Tra gli ospiti presenti, anche la giornalista di Raisport, Paola Ferrari, oggetto di ammirazione da parte dell’ex-difensore, tra le altre, di Inter, Fiorentina e Brescia.

Questo il commento “pomposo” che Adani ha rivolto alla giornalista: “Ma che piacere per me trovare questa persona qui: Paola, ma che bello trovarti qui! Ma sei sempre in forma. Sei… clamorosa!“. Il buon Lele, dunque, non ci va per il sottile, la Ferrari incassa volentieri i complimenti e rilancia: “Ma certo che sì. Anche tu però devo dire che, insomma, non ti tiri indietro: ti trovo molto bene“. Adani insiste: “E io, meglio, trovo te!“

La bella Paola, allora, accelera: “Beh, ma allora parliamone!“. L’opinionista di Raisport lancia una promessa: “Ne parleremo, allora e vi faremo sapere, vi faremo sapere“. Che sia scattato il “colpo di fulmine”? Che sia un flirt pronto a ricoprire le pagine del gossip italiano nella prossima estate? Gli stessi follower dell’ex-calciatore hanno notato il feeling tra i due e la stessa Ferrari, prima che Adani approdasse alla tv di Stato, aveva avuto belle parole per lui: “A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena”. Se Adani è stato un buon recuperatore di palloni, allora è probabile che abbia raccolto al volo anche questo “assist”. E un giorno, forse, sapremo se ha fatto goal.