Novak Djokovic, la paparazzata di Chi: come non si era mai visto prima

Il tennista numero 1 al mondo, semplicemente Novak Djokovic. Già, il serbo ora è ancor più sulla bocca di tutti, soprattutto in Italia, dove la febbre da tennis è altissima. Tutta "colpa" di Jannik Sinner, della sua strepitosa ascesa e, soprattutto, delle tre partite in pochi giorni proprio contro Nole: battuto per la prima volta in carriera nel girone degli Atp Finals di Torino, poi il ko nella finalissima del torneo, quindi l'indimenticabile trionfo in Coppa Davis.

Ma si diceva: Djokovic. In Italia c'è sete di Nole. E lo dimostra il fatto che anche Chi, il settimanale rosa diretto da Alfonso Signorini, abbia seguito le tracce del serbo, il quale dopo la semifinale di Davis contro l'Italia si è concesso un periodo di riposo, una pausa ristoratrice, una vacanza nella mega villa che possiede in Andalusia, il tutto insieme alla sua famiglia.

Novak Djokovic si riposa e trascorre del tempo con i suoi figli, con i quali si spende in alcune lezioni di tennis: già, maestro migliore proprio non potrebbero averlo. Poi Djokovic, come svelano gli scatti, sfida anche uno dei suoi figli, Stefan, a beach soccer, dunque il relax con la figlia Tara e tante coccole ai suoi cani, il tutto ovviamente insieme alla consorte, Jelena. Giusto una parentesi, perché la nuova stagione sta per iniziare: obiettivo di Djokovic è quello di centrare per la prima volta in carriera il Grande Slam, oltre all'oro alle Olimpiadi di Parigi. Ma il primo appuntamento è il Slam "preferito", gli Australian Open che ha già vinto 10 volte, in calendario alla fine del prossimo gennaio.

