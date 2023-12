Sofia Goggia trionfa nel SuperG. Ma quanto paura per la Curtoni, dramma sfiorato

08 dicembre 2023 a

Sofia Goggia trionfa nel SuperG di coppa del mondo di St. Moritz. Splendida Sofia, oggi nettamente superiore a tutte le avversarie nel superG che apre il week-end sulla Corviglia, le prime gare veloci della stagione. Goggia non ha commesso errori ed è stata velocissima per tutto il tracciato, ad eccezione del primo tratto, non decisivo per la gara. Nessuna delle rivali è riuscita neppure ad avvicinarsi all’azzurra delle Fiamme Gialle, che ha così messo in carniere la 23esima vittoria in Coppa, raggiungendo Federica Brignone in vetta alla classifica delle italiane più vittoriose di sempre, in questo testa a testa che entusiasma tifosi e addetti ai lavori.

L’ultimo superG vinto dalla campionessa bergamasca risaliva al dicembre ’21 in Val d’Isère, poi gli infortuni e il recupero pieno arrivato già all’inizio di questa stagione con le ottime prestazioni mostrate in gigante. Una vittoria voluta e meritata. "Mi sento un pò sorpresa. Sono scesa col 7, le prime nel Super-G è facile sbagliare. Sono scesa, ho guadagnato 95 centesimi...eppure mentre scendevo ho avuto sensazioni non buonissime, ho dovuto un pò reinventarmi, l’arte dell’improvvisazione diciamo", commenta la Goggia ai microfoni di Rai Sport. "Alcuni passaggi ero un pò inclinata, ma l’obiettivo era fare bene in una gara di velocità - aggiunge -. Dopo le cancellazioni di Cervinia e il giro negli Stati Uniti era ora di scendere. La concorrenza è agguerrita, ci sarà da fare un’ottima analisi con i tecnici e dare il massimo anche domani e dopodomani". Con Federica Brignone adesso 23 vittorie pari in Coppa del mondo. "Lo sapevo, adesso i giornalisti iniziano con questa ’moina'...Io e Federica siamo completamente diverse, ben venga questa concorrenza, questo tiene vivo il movimento dello sci e noi ne abbiamo bisogno". Paura per una caduta, per fortuna senza particolari conseguenze, di Elena Curtoni.