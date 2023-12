Ibrahimovic al Milan, l'annuncio: che fine farà Stefano Pioli

11 dicembre 2023 a

Alla fine Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. L'annuncio, ufficioso, è del Corriere della Sera via Financial Times: lo svedese, che ha smesso di giocare la scorsa estate, nel pomeriggio ufficializzerà l'accordo con i rossoneri.

Sarà la terza esperienza di Ibra con il Diavolo: le prime due vincenti da giocatore (dal 2010 al 2012, prima dell'improvvisa e dolorosa cessione al Psg nel "pacchetto" con Thiago Silva) e dal gennaio 2020 al 2023, artefice della miracolosa "rinascita" milanista con l'apoteosi dello scudetto 2022.

Stavolta, però, dopo aver rafforzato la figura di Stefano Pioli, che nel 2020 era un semplice traghettatore e che solo i risultati sorprendenti dell'epoca Covid portarono alla conferma, allontanando l'ombra del tedesco Ralf Rangnick per la gioia dello stesso ex bomber), Ibra sembra rappresentare la pietra tombale proprio per l'allenatore parmigiano e il suo ciclo.

Secondo il Corriere, Ibrahimovic sarà consigliere dei proprietari e partner operativo di RedBird, con un rapporto diretto e privilegiato con il patron Gerry Cardinale e il suo braccio destro Giorgio Furlani. Il compito del 42enne di Malmoe si occuperà di affari e business, con l'obiettivo di "ampliare ulteriormente il portafoglio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento".

Dal punto di vista tecnico, però, Ibra rischia di passare come doppione di Pioli, se non addirittura il suo tutor: avrà il compito di motivare i calciatori, intervenire nello spogliatoio, dare una "scossa". Di fatto, il ruolo già assolto fino a pochi mesi fa anche quando era fuori causa per i lunghi e sempre più frequenti infortuni che ne hanno segnato il finale di carriera. Ma con una differenza: allora era il giocatore più carismatico ed esperto del gruppo, oggi à un "esterno". Fonti rossonere assicurano che lui e Pioli abbiano già parlato a lungo in varie telefonate e che Zlatan non torni per "commissariare" nessuno. Ma la sera del 13 dicembre, quando il Milan giocherà a Newcastle e salvo veri e propri miracoli sarà fuori dalla Champions League (e forse pure dall'Europa), i nodi potrebbero venire al pettine.