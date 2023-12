Jannik Sinner ci resta di sasso: a Londra spopola la "sua" pizza

12 dicembre 2023 a

Jannik Sinner è la statuina più ricercata del presepe napoletano. Lo racconta all’Adnkronos Marco Ferrigno, uno dei riconosciuti maestri presepiali di via San Gregorio Armeno, la "via dei presepi" incastonata nel centro storico di Napoli.

"Senza ombra di dubbio Sinner è il più richiesto, la Coppa Davis vinta dall’Italia ha fatto scattare una richiesta continua di statuine con le sembianze di Sinner - racconta Ferrigno - nessuno si avvicina per richieste al tennista italiano, neppure le statuine dei calciatori del Napoli, la cui domanda è in deciso calo a causa del complicato avvio di stagione, dopo lo scudetto vinto qualche mese fa". E Sinner è diventato protagonista anche a tavola con la "Pizza Sinner".

Gianluca e Claudio, appassionati di tennis, fondatori e proprietari di “Zia Lucia”, una catena di pizzerie italiane di successo a Londra, hanno dedicato proprio una pizza al grande campione del tennis italiano. Una pizza che però, almeno nei colori non rispecchia in pieno Sinner, infatti manca la carota, il simbolo di Jannik diventato un amuleto con i "carota boys" che lo hanno accompagnato agli Atp finals di Torino ma anche alla Coppa Davis di Malaga: "Lo so - dice Gianluca a CorSport - ci abbiamo pensato. Ma con la vellutata di carote, o di zucca, non avrebbe avuto un ottimo sapore”. Se uno vuole, comunque, può sempre aggiungerle". Gli ingredienti sono vellutata di broccoli, salsiccia di maiale, patate arrosto al rosmarino e mozzarella.