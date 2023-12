Champions, i sorteggi per Inter, Lazio e Napoli: le strane parole di Inzaghi

18 dicembre 2023 a

Meglio di così per l’Inter non poteva andare. I sorteggi degli ottavi di Champions, andati di scena a Nyon, in Francia, alle 12, hanno determinato l’avversaria per i nerazzurri: l’Atletico Madrid dell’ex Diego Pablo Simeone, arrivato davanti nel girone che includeva anche la Lazio. Simone Inzaghi e i suoi tirano un sospiro di sollievo e se la batteranno, consci di non essere inferiori ai Colchoneros, attualmente quarti nella Liga dietro al Real Madrid di Carlo Ancelotti, Girona e Barcellona. I catalani invece saranno i prossimi avversari del Napoli di Walter Mazzari, con l’andata a febbraio al Maradona e il ritorno a marco in Spagna.

Lazio, sorteggio durissimo: affronterà il Bayern Monaco

Male, malissimo, è invece andata alla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti affronteranno il fortissimo Bayern Monaco, con andata all’Olimpico e ritorno in Germania. Delle altre sfide il Porto se la vedrà contro l’Arsenal, il Psg (secondo nel girone del Milan) contro la Real Sociedad (arrivata prima davanti all’Inter nel Gruppo D). Quindi Psv-Borussia Dortmund, Copenaghen-Manchester City e il Lipsia contro il Real Madrid di Ancelotti. Alle 13 i sorteggi dei playoff di Europa League con interessate Milan e Roma.

Inter in fuga: piega la Lazio e vola a più 4 sulla Juve

Zanetti: “Atletico difficile, ci faremo trovare pronti”

Dopo il sorteggio, Javier Zanetti, presente in Francia, ha lasciato il suo commento a caldo ai microfoni di Sky Sport: “L’Atletico sarà difficile da battere, ma anche noi la prepareremo al meglio perché siamo in condizioni di fare due grandi partite — le parole dell’argentino — Ci faremo trovare pronti. Giocare la prima in casa uno svantaggio? È la stessa cosa, saranno complicate le gare in casa e quelle fuori. Se facciamo bene a San Siro dovremmo fare altrettanto al Wanda. Saranno equilibrate, entrambe hanno grandi giocatori. Speriamo che la forma dell'Inter sia quella di oggi, ma c'è ancora tempo per queste sfide”. E a quanto pare la profezia di Inzaghi non si è realizzata: "Beccheremo il City", aveva detto. C'è un più comodo Atletico. Forse voleva già vendicarsi?

Il tabellone degli ottavi

Porto (POR) - Arsenal (ING)

NAPOLI (ITA) - Barcellona (SPA)

Psg (FRA) - Real Sociedad (SPA)

INTER (ITA) - Atletico Madrid (SPA)

Psv (OLA) - Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA) - Bayern Monaco (GER)

Copenaghen (DAN) - Manchester City (ING)

Lipsia (GER) - Real Madrid (SPA)