Muriel-show (e De Ketelaere da incubo per il Milan): Atalanta travolge Salernitana

L'Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in classifica a quota 26, a due lunghezze dalla zona-Champions League. I campani restano in fondo alla graduatoria a otto: ora Pippo Inzaghi rischia grossissimo, le voci sull'esonero si fanno sempre più insistenti. E pensare che erano stati proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 10' del primo tempo con Pirola. Nella ripresa però l'assolo dei bergamaschi grazie alle reti di Muriel (autore di una partita strepitosa) al 47', Pasalic al 52', De Ketelaere all'83' e Miranchuk all'89'. La Dea, insomma, torna a viaggiare a gonfie vele, trascinata da Muriel e da un De Ketelaere che, forse, inizierà a far venire più di un rimpianto al Milan.