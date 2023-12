Napoli umiliato dal Frosinone? Asfaltato anche Lele Adani: cosa gli è uscito di bocca

20 dicembre 2023 a

Napoli asfaltato, triturato, demolito. Si torna ancora al Maradona, al clamoroso ko agli ottavi di Coppa Italia incassato dalla squadra ora allenata da Walter Mazzarri, un inimmaginabile 4-0 in trasferta del Frosinone, quattro gol dal 65esimo minuto di gioco in poi.

Sconfitta dalle proporzioni elefantiache che ha spinto i tifosi partenopei a contestare sonoramente la squadra dopo il triplice fischio finale. Stonano inoltre le dichiarazioni di mister Mazzarri, che nel post-partita ha puntato il dito contro un gol annullato alla sua squadra sullo 0-0.

Tant'è, ovviamente i social si sono scatenati. Tra i bersagli prediletti il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, al quale financo l'account ufficiale del Frosinone ha rinfacciato vecchie e infelici frasi: "Ma cosa ci fa il Frosinone in Serie A?", disse il presidente della squadra campione d'Italia in carica. Ebbene, una risposta alla sua domanda con discreta evidenza è arrivata dalla partita di ieri sera, martedì 19 dicembre.

Dunque sui social c'è anche chi mette nel mirino Daniele Adani, commentatore per la Rai, ormai ex volto della BoboTv. Già, perché c'è chi ha la memoria lunghissima e ricorda un'intervista che Adani concesse a Tuttosport in cui affermava: "Il ciclo vincente ce lo ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta". Ecco, profezia che oggi appare assai "storta": non solo per l'imbarcata presa col Frosinone, ma anche perché anche la vittoria in Serie A ora appare del tutto impraticabile.