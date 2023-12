Juve-Napoli, Adani e il rigore fantasma: "Fallo netto", ma nessuno ne parla

11 dicembre 2023 a

Una Juve solida anche contro il Napoli si è presa la vittoria col gol di Gatti e rimane agganciata all’Inter (4-0 sabato all’Udinese). Nel match dell’Allianz non ci sono stati episodi dubbi tranne il contatto tra Cambiaso e Kvaratskhelia in area bianconera, analizzato dalla Rai, nel programma La Domenica sportiva, con i commenti dell’ex arbitro Mauro Bergonzi.

L’ex Bologna e il georgiano si trattengono a vicenda dopo un angolo, ma per l’ex fischietto di A “si tengono entrambi con le mani in maniera molto energica — dice — Il pallone non arriverà mai a loro, con Szczesny che interviene”.

Bergonzi: “Cambiaso rischia e poteva starci calcio di rigore”

Un episodio che era sfuggito al controllo di Bergonzi, ma che è stato fatto notare da Lele Adani, come ammesso proprio dall’ex arbitro. Il giocatore della Juventus rischia qualcosa perdendo il contatto visivo con il pallone soffermandosi su Kvara: "Ha rischiato un po’ Cambiaso perché si trattengono tutti e due, ma lui alla fine non guarda più il pallone e guarda esclusivamente Kvara — dice Bergonzi —. Non è una situazione netta, non è una situazione nitida, non posso dirti che sia un rigore solare, però un direttore di gara che vede Cambiaso che non guarda il pallone ma solo il suo avversario può anche fischiare calcio di rigore”.

Nessuna possibilità di analizzare meglio l'azione, visto che non sono disponibili replay del contatto ma solo il frame relativo alla diretta: "Noi abbiamo solamente live perché non è stato mostrato alcun replay di questa situazione — conclude Bergonzi —. In questo caso Cambiaso ha rischiato e deve stare attento".