Stefano Pioli sbrocca in conferenza stampa: "Dove vuoi arrivare?"

Ancora uno stop per il Milan, fermato sul 2-2 (raggiunto in extremis dai rossoneri) dalla Salernitana, ultima in classifica in Serie A. Ancora una brutta partita per Stefano Pioli e i suoi: il Milan esce con un solo punto dall'Arechi. Una partita opaca di Rafa Leao e segnata dalla papera di Mike Maignan, che ha regalato il 2-1 a Candreva).

Altissima tensione, anche in campo: al termine della partita, dopo il triplice fischio, è infatti esplosa una rissa tra le due panchine, sedata a fatica dall'arbitro Doveri. Ma la tensione albergava anche in mister Pioli, sempre più nel mirino (si pensi che l'hashtag #Pioliout era già in tendenza su Twitter prima del calcio d'inizio della partita). E la tensione del mister è esplosa in modo netto al termine della partita.

Già, perché il Milan deve fare i conti con l'ultimo infortunio, quelli di Tomori, che porta il totale di infortuni muscolari al Milan all'inimmaginabile cifra di 31 da inizio stagione. E quando a Pioli chiedono una battuta proprio sugli infortuni, ecco che i nervi saltano. Nemmeno ha permesso al giornalista di concludere la domanda. "Guarda, stai facendo una domanda un po'... non ho capito dove vuoi arrivare? Gli infortuni sono un problema serio purtroppo", è scattato il mister, molto scocciato, quasi infuriato. Già, la questione degli infortuni è un nervo scoperto, brucia, come bruciano le critiche e l'accusa di avere più di un qualcosa a che fare con quegli infortuni.