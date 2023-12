Stefano Pioli, la Gazzetta: "Serie riflessioni in corso al Milan"

23 dicembre 2023 a

Un pareggio, quello ottenuto dal Milan all'ultimo respiro contro la Salernitana, che ovviamente non rende felice nessuno. Certo, poteva andare peggio, senza la zampata di Luka Jovic nel finale i rossoneri non avrebbero ottenuto neppure quel misero punticino. Ma resta il pari con l'ultima in classifica, ennesimo passo falso di una stagione, ad oggi, pessima.

Fuori dalla Champions League, ora i rossoneri sono lontanissimi dalla vetta anche in Serie A: ogni sogno appare proibito, insomma. E nel mirino c'è Stefano Pioli, ovviamente. Il mister da tempo è in discussione, mettiamoci poi anche gli ultimi due infortuni, quelli di Kjaer e Tomori. Mettiamoci anche il nervosismo dell'allenatore a fine partita. Insomma, mettiamoci tutto e ne esce un Pioli in bilico.

E l'autorevole conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport, che nella sua versione online dà conto di profonde riflessioni della società sul mister e sul suo staff. Gerry Cardinale potrebbe insomma decidere per l'esonero, magari con l'ok di Zlatan Ibrahimovic, consulente al massimo livello e che avrà un peso nel riferirgli la situazione in spogliatoio. A due giorni dal Natale, insomma, al Milan potrebbe cambiare tutto. Le voci si fanno sempre più insistenti, anche perché radio-Milan riferisce che alcune dichiarazioni del mister nel post-partita del match con la Salernitana proprio non avrebbero convinto. Parole considerate troppo remissive...