Cristiano Ronaldo molestato da Conor McGregor: rischia di finire malissimo

Qui Riyadh, Arabia Saudita, terra di Cristiano Ronaldo, stella dell'Al Nassr. E proprio a Riyadh arriva anche la grande boxe: in tribuna, così, ecco CR7. Ma al suo fianco c'è anche Conor McGregor, controversa stella delle arti marziali miste.

Il tutto alla Kingdom Arena, dove si teneva il Day of Reckoning, ossia una serie di incontri di altissimo livello, il tutto il 23 dicembre. Ecco insomma le due stelle fianco a fianco, McGregor e Ronaldo. Ma il portoghese non sembra gradire la presenza del lottatore: i due parlano, chiacchierano, e CR7 appare davvero contrariato.

Ad avvicinarsi per primo è stato McGregor, vestito di tutto punto: Ronaldo lo ascolta, ma offre poca attenzione. L'irlandese, da par suo, prosegue a parlare a macchinetta. Insomma, l'ex stella della Juve sembra non vedere l'ora che se ne vada. Alla fine, una stretta di mano, che però Ronaldo sembra quasi voler respingere. Meglio non farlo, però: il carattere fumantino di Conor lo conoscono un po' tutti. Resta lo sguardo del portoghese, il linguaggio del corpo: non ne voleva sapere ed è parso evidente a tutti. Le immagini, ovviamente, hanno scatenato le ironie sui social.