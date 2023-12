Milan, Stefano Pioli "disperato": ecco chi potrebbe far giocare in difesa

25 dicembre 2023 a

Tra poco si torna in campo, il Milan è in crisi nera e Stefano Pioli, il mister nel mirino e sui cui aleggiano voci di esonero, sta già pianificando la sua mossa successiva mentre sulla scacchiera rimangono pochi pezzi, con molti giocatori fuori gioco a causa degli infortuni. La difesa è totalmente da reinventare per l'ultima partita dell'anno contro il Sassuolo. L'ultimo a finire ko è Tomori, uscito a causa di un problema al flessore contro la Salernitana.

Per affrontare la situazione, Pioli dovrà fare appello ai pochi difensori rimasti: Calabria, Kjaer, Simic, Theo, Florenzi, Pellegrino e Bartesaghi, con l'aggiunta di Nsiala e Jimenez, giovani della Primavera desiderosi di guadagnare minuti in prima squadra.

L'ipotesi più probabile vede Calabria, Kjaer, Simic e Theo in difesa. Kjaer, reduce da un colpo in pieno volto contro la Salernitana, dovrebbe recuperare per la sfida con il Sassuolo del 30 dicembre. A 35 anni, la sua tenuta fisica appare sempre più precaria, molti gli infortuni, ma è pronto a guidare il reparto stringendo i denti. Accanto a lui, potrebbe esordire il diciottenne Simic, fresco del suo primo gol tra i professionisti contro il Monza e con una prestazione convincente contro l'Arechi. I terzini dovrebbero essere Calabria e Theo, con Florenzi come prima opzione di cambio.

Marco Pellegrino, il centrale arrivato in estate, ha recuperato dall'infortunio al piede, ma non ha giocato in Serie A dal 29 ottobre contro il Napoli. Potrebbe essere un'opzione per Pioli, che potrebbe offrirgli la sua prima opportunità da titolare. Con la scacchiera ridotta, il tecnico dovrà trovare la migliore combinazione di pezzi disponibili per affrontare la sfida del 30 dicembre contro il Sassuolo a San Siro alle 18:00.