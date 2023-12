Inter, colpaccio in attacco a gennaio: il big da affiancare a Lautaro e Thuram

26 dicembre 2023 a

a

a

Come migliorare una squadra come l'Inter che oggi, al di là dei numeri, sembra già nettamente la più forte e completa d'Italia e tra le top 4 d'Europa? I nerazzurri sono primi in campionato con 4 punti sulla (sorprendente) Juventus e sono qualificati agli ottavi di Champions League sì da secondi nel girone dietro agli spagnoli della Real Sociedad, ma con una buona pescata tra le teste di serie come l'Atletico Madrid, squadra sempre ostica nel segno dell'ex, il Cholo Simeone, ma sicuramente più abbordabile di corazzate come Manchester City o Bayern Monaco.

Gli unici "buchi" in rosa per mister Simone Inzaghi sembrano quelli in attacco, dove l'infortunio del trascinatore Lautaro Martinez e i frequenti problemi di Arnautovic e Sanchez sembrano far pesare tutto sulle spalle di Marcus Thuram, che bomber implacabile non è mai stato. Se in Italia può bastare il contributo di un centrocampo-monstre, è proprio in Europa dove l'obiettivo dichiarato è arrivare perlomeno in semifinale per poi cercare di bissare (e magari migliorare) l'impresa della finale dello scorso giugno che la lacuna numerica sembra evidente.

"Adesso non va". Arnautovic gela l'Inter a fine partita: parole pesantissime

Nel mercato di riparazione, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno un unico obiettivo, spiega la Gazzetta dello Sport: "Cogliere le opportunità" e piazzare un colpaccio. Oltre all'esterno destro canadese del Bruges Buchanan, giudicato perfetto per colmare il buoto lasciato da Pavard e Cuadrado ai box, ecco allora partire la caccia all'attaccante low cost.

Sul taccuino il primo della lista è l'iraniano Mehdi Taremi, centravanti-boa del Porto di grande esperienza internazionale. Il 31enne iraniano è stato a un passo dal Milan in estate, affare saltato per le richieste dei mediatori giudicate dai rossoneri troppo esose. Il suo contratto scade a giugno e di fatto si può già liberare a zero, ma il problema è che i portoghesi non sembrano avere intenzione di privarsene in anticipo. Se servisse una sorta di "buonuscita" per convincere i Dragoni, l'Inter è al lavoro per spingere il deludente cileno Sanchez in Arabia. Alternativa "italiana" a Taremi sarebbe Luis Muriel, colombiano capace di tutto nel bene e nel male. L'Atalanta potrebbe chiedere una cifra notevoli per lasciare andare l'attaccante, visti gli infortuni ricorrenti delle alternative Touré e Scamacca. Dal canto suo, Muriel potrebbe spingere alla ricerca dell'ultimo contratto pesante in carriera.

Icardi con l'occhio nero, con Dzeko in campo finisce malissimo: "Faccia contro il palo e piange!"

A chiudere la rosa dei papabili c'è Anthony Martial, attaccante francese di un Manchester United sempre più allo sbando. Nelle scorse sessioni lo aveva spesso cercato la Juventus, all'Inter piace perché può giocare da prima punte o da appoggio (proprio come Thuram), è maturo e soprattutto, pure lui, si svincola tra pochi mesi. Occhio poi al discount Chelsea: in uscita c'è il 22enne nazionale albanese Broja. Anche a lui in estate aveva guardato il Milan, senza portare a termine le trattative.