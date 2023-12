Inter, Arnautovic gela tutti: "Adesso non va"

24 dicembre 2023 a

"Non è un periodo facile". Marko Arnautovic gela tutti al termine di Inter-Lecce. I nerazzurri hanno vinto 2-0 e sono tornati a +4 sulla seconda in classifica, la Juventus, nonostante le assenze di due giocatori determinanti come Lautaro Martinez e Dimarco. Per questo mister Simone Inzaghi ha puntato sull'austriaco ex Bologna, tornato titolare dopo un lungo stop per infortunio muscolare proprio per il ko del Toro.

Arnautovic è risultato decisivo in occasione del secondo gol, quando ha liberato al tiro Barella con un geniale colpo di tacco. Inzaghi l'ha elogiato ("Vale una doppietta") ma lui, davanti alle telecamere di DAZN, è sembrato ancora con il freno a mano tirato. E forse l'incoraggiamento dell'allenatore nerazzurro è più chiaro alla luce proprio delle parole del 34enne.

"Lo sanno anche loro perché parlo tutti giorni – spiega riferendosi ai compagni –. Sono in un periodo difficile perché sono venuto qua ho fatto un assist e poi mi sono fatto male stando 6 settimane fuori".

"Adesso a poco a poco vedremo ma non sono ancora a 100% e anche i miei compagni parlano con me – aggiunge visibilmente amareggiato – ma non è un periodo facile e posso solo dire grazie ai compagni, i tifosi e il club in questo momento". L'obiettivo è tornare al gol: "Io ci provo ma come ho detto prima adesso non va, abbiamo vinto stasera e conta questo adesso". Non un bruttissimo premio di consolazione.