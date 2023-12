Milan, "Jovic infortunato": Pioli, crollano le quote esonero

27 dicembre 2023 a

Infortunato anche Luka Jovic, sempre più grottesca la situazione in casa Milan. L'attaccante serbo, vice-Giroud tra i più brillanti nelle ultime partite con 3 gol in 4 gare tra campionato e Champions, sente ancora dolore alla caviglia colpita in uno scontro di gioco a Salerno (dove ha segnato allo scadere la rete del 2-2).

L'ex attaccante di Eintracht, Real Madrid e Fiorentina, arrivato all'ultimo secondo del mercato estivo, ha lavorato a parte a Milanello, lo staff medico rossonero sta valutando e la sua presenza sabato a San Siro contro il Sassuolo è fortemente in dubbio.

Piove sul bagnato per Stefano Pioli, il mister in odore di esonero anche per l'incredibile numero di infortuni (30, la maggior parte muscolari e in particolare, caso più unico che raro, tendinei) che proprio contro gli emiliani si giocherò le residue speranze di restare sulla panchina del Diavolo, perlomeno fino all'inizio del 2024.

Il reparto più martoriato è la difesa, che vede out Tomori, Thiaw e Kalulu. Giocherà probabilmente Kjaer, non in perfette condizioni fisiche ma recuperato, al suo fianco potrebbe debuttare dal 1' il baby Jean-Carlo Simic. L'argentino Pellegrino, anche lui reduce da un lungo stop, dovrebbe finire in panchina. A centrocampo, differenziato per Musah, ancora fuori. Confermati Loftus-Cheek, Bennacer e Reijnders. In attacco, paradossalmente il reparto con più opzioni, spazio a Pulisic e Leao con al centro Giroud.

Nel frattempo, i bookmakers scommettano sull'addio anticipato di Pioli: Goldbet e Better propongono l'esonero a 2,75, ovvero una quota dimezzata rispetto alla vigilia del match contro la Salernitana. Un segnale evidente della scarsa fiducia nel tecnico parmense.