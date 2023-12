Milan, la domanda che fa irritare Stefano Pioli: va via

30 dicembre 2023 a

Stefano Pioli è sempre in bilico. Il tecnico del Milan col Sassuolo si gioca una fetta importante del suo futuro e le ombre di Antonio Conte cominciano sempre di più ad addensarsi su Milanello. Pioli è teso e nervoso e si è visto anche nella conferenza stampa di ieri, il consueto incontro con i giornalisti prima della gara. E una domanda precisa ha mandato in tilt il tecnico dei rossoneri: "Se potesse tornare indietro, cosa cambierebbe di quest'anno che sta per chiudersi?" La reazione di Pioi spiazza tutti i cornisti presenti in sala: ascolta la domanda, resta in apparenza impassibile poi dà l'impressione di trattenersi e, prima di alzarsi senza rispondere pienamente, picchietta nervosamente le mani per qualche istante sulla postazione dove ci sono i microfoni.

"Una c'è… ma non c'è bisogno di dirla secondo me… grazie", e alzandosi va via di scatto. Poi lo stesso Pioli ha chiarito la sua posizione affermando che cancellerebbe le scoppole incassate contro l'Inter. Ferite pesanti da sopportare, soprattutto quelle in Champions che hanno permesso agli uomini di Inzaghi di mettere piede a Istanbul nella finalissima persa contro il Manchester City.

Insomma a quanto pare Pioli è a caccia di vendette. Vedremo se gli resterà il tempo di consumarle. In campionato la squadra arranca e di fatto dopo il pari di Salerno sono svanite tutte le speranze per rimettersi in pista nella lotta scudetto. E all'orizzonte non c'è certo il sole, ma nuovole che annunciano tempesta...