Inter, Materazzi sfida Bergonzi: "Su questo eri in ferie?"

Il gol del definitivo 2-1 di Davide Frattesi in Inter-Verona ha lasciato strascichi non indifferenti sugli operati dell’arbitro Fabbri e di Nasca, quest’ultimo in sala Var da Lissone, che non ha richiamato il primo dopo il fallo di Bastoni su Duda.

Un errore grave su una rete da annullare, come ammesso anche dall’ex arbitro Gervasoni, oggi vice commissario designatore della CAN di Serie A e B, domenica a Open Var. Sull’episodio è tornato a parlarne anche l’ex arbitro Mauro Bergonzi, che ha definito l’episodio come "l'errore più grave da quando esiste il Var”.

Un commento non passato inosservato per l’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, che sul proprio profilo Instagram non le ha mandate a dire all’ex direttore di gara. Più in generale anche verso tutti i tifosi di altre squadre che si sono sentiti in dovere di dire la loro per quanto avvenuto sabato: "Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie e Forza Inter sempre", ha scritto Materazzi riprendendo le parole di Bergonzi.

In una storia successiva, Bergonzi è stati di nuovo chiamato in causa sul clamoroso rigore non concesso all'attaccante del Bologna Dan Ndoye nella gara contro la Juventus: “Su questo eri in ferie?", chiede sarcastico con la colonna sonora del circo. Insomma, un episodio che lascerà discutere ancora molto a lungo.