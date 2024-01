Osimhen insulta l'agente di Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia"

10 gennaio 2024 a

Nel Napoli è un vero e proprio momento no. Dopo il k.o. al Grande Torino contro i granata di Ivan Juric per 3-0, nella notte tra martedì e mercoledì Victor Osimhen è esploso contro l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, postando una durissima storia su Instagram dalla Costa d'Avorio dove si trova in ritiro con la nazionale nigeriana in vista della Coppa d'Africa: "Caro Mamuka Jugeli — si è letto su Instagram — sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!".

L’agente di Kvara su Osimhen: “In estate andrà in Arabia Saudita”

Osimhen se l’è presa contro Jugeli perché qualche ora prima a un media georgiano aveva dato per certa la partenza del nigeriano a fine anno, con direzione l’Arabia Saudita. "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? — aveva commentato — Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta avendo".

L’agente di Osimhen contro quello di Kvara: “Ognuno guardi in casa propria”

Nella mattinata di mercoledì, facendo seguito al suo assistito, l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha attaccato il rappresentante di Kvaratskhelia su X: "Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui — si legge in un post su Facebook — Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Le presunte dichiarazioni dell'agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l'unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura".