Inchiesta su Ibrahimovic, ma il giornalista sbaglia l'invio dell'sms: eccolo...

Capita a tutti di sbagliare un messaggio, come è capitato a Carl Bolinger, giornalista svedese dell’Expressen. Colui che mentre indagava su un caso con al centro Zlatan Ibrahimovic, ha erroneamente inviato un messaggio di richiesta proprio all’ex attaccante del Milan, attualmente senior advisor del club di via Aldo Rossi.

Pensando di rivolgersi a una possibile fonte per parlare del campione svedese, ha distrattamente mandato il testo, poi ricondiviso con una storia sia sul proprio profilo Instagram sia con un tweet su X: “Il mio nome è Carl Bolinger e sono un giornalista dell’Expressen — il testo del messaggio —. Vedo che sei registrato a Storgatan 24, dove attualmente c’è una controversia tra il proprietario Zlatan e un inquilino. Mi chiedo se hai tempo per rispondere ad alcune domande. Naturalmente hai il diritto di rimanere anonimo. Per favore contattami se ne hai la possibilità”.

I lavori a una chiesa di Ibra, il messaggio sbagliato del giornalista

Il 24 in particolare è un numero civico di Storgatan, una strada del centro di Stoccolma, in zona Östermalm, dove proprio lì nel 2013 Ibrahimovic ha deciso di fare un investimento importante, acquistando per quasi 12 milioni di euro una vecchia chiesa. Chiesa di 900 metri quadrati su quattro piani, sulla quale ha poi chiesto di procedere con dei lavori di riconversione ad altro uso.

Ma in Svezia un inquilino che ha qualche problema di troppo con l’ex attaccante del Milan si è lamentato della questione. Ecco perché il giornalista dell’Expressen, uno dei principali quotidiani svedesi, ha tentato di rintracciare la persona della zona per cercare di avere informazioni sulla vicenda. Così facendo, però, ha commesso un errore incredibile, mandando il messaggio a Zlatan,che quando lo ha letto (se lo ha fatto) non ha creduto ai suoi occhi.