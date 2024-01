Sinner, coach Vagnozzi spiazza tutti: "Il vero obiettivo per il 2024"

12 gennaio 2024 a

"L'obiettivo di Jannik Sinner è di arrivare al numero 1 al mondo. Vincere gli Slam? Questo arriva solo attraverso il lavoro". Lo dice, intervistato da Repubblica, uno dei due coach del fenomeno del tennis azzurro, Simone Vagnozzi, in vista del primo torneo Slam dell'anno, gli Australia Open.

"Penso stia trovando il modo ideale di giocare, lo sta ancora 'abitando'. Naturalmente si possono migliorare ancora tanti aspetti. Quello che fa adesso può diventare ancora più efficace. Noi lo vogliamo senza punti deboli, però facendo in modo che sia sempre uno che tira forte, così da mettere l'avversario in difficoltà. C'è anche la parte tattica: prima Jannik giocava solo in un modo. Adesso si adatta, sa quando spingere o fare il back, o il lungolinea oppure arrotare. E anche le volée. Ora riesce a leggere meglio tutto".

Per il 2024 "il piano è consolidare quanto già fatto: dunque chiudere l'anno tra i top five, restare a quel livello lì. Perché poi, quando hai quello standard di gioco lì, puoi mirare ad altro e qualcosa ci scappa. Sì, parliamo degli Slam".

Nel frattempo, lo straordinario momento della racchetta italiana è confermata dall'ingresso del Main Draw di Melbourne di altri due azzurri. Sale a 7 infatti il numero degli italiani nel tabellone principale degli Australian Open (montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani) che scattano domenica sui campi in cemento di Melbourne Park. Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavio Cobolli che Giulio Zeppieri che si aggiungono così a Berrettini, Musetti, Sinner, Sonego e Arnaldi.

Nel turno decisivo delle qualificazioni Cobolli, n.102 ATP, ha regolato 64 62 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna, 24enne di Buenos Aires, n.207 ATP. Il sorteggio lo ha abbinato ad un avversario "tosto" come il cileno Nicolas Jarry, n.18 del ranking e del seeding, che nelle tre precedenti partecipazioni al tabellone principale di Melbourne ha superato un turno solo lo scorso anno. Tra i due non ci sono precedenti. Per il 21enne romano sarà la prima partecipazione al main draw dello Slam Down Under. Vittoria in due set anche per Giulio Zeppieri: il 22enne mancino di Latina, n.135 ATP e 26esima testa di serie, ha liquidato 63 63 l'elvetico Alexander Ritschard, n.198 ATP. Per lui il primo avversario nel main draw sarà il serbo Dusan Lajovic, n.52 ATP. Anche per Zeppieri sarà un esordio assoluto nel tabellone principale del Major "Aussie".

Nulla da fare, invece, per gli altri due tennisti italiani approdati al turno decisivo. Stefano Napolitano, n.229 del ranking, ha ceduto 76(2) 76(3) allo slovacco Lukas Klein, n.164 ATP, mentre Andrea Vavassori, n.155 ATP, è stato sconfitto 61 64 dall'ungherese Mate Valkusz, n.214 del ranking. Ecco gli incontri degli italiani al primo turno Lorenzo Musetti (26) v Benjamin Bonzi (FRA) Matteo Berrettini v Stefanos Tsitsipas (7, GRE) Jannik Sinner (4) Botic Van de Zandschulp (NED) Matteo Arnaldi vs Adam Walton (AUS) Lorenzo Sonego v Daniel Evans (GBR) Flavio Cobolli v Nicolas Jarry (18, CHI) Giulio Zeppieri v Dusan Lajovic (SRB).