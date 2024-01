Eriksson e il cancro al pancreas, il retroscena: "L'ultimo Natale"

12 gennaio 2024 a

La notizia che ha commosso il mondo dello sport, mercoledì, è l’annuncio del cancro avanzato al pancreas da parte di Sven Goran Eriksson, che il tecnico ha nascosto per un anno prima di annunciarlo e di sottolineare come gli manchi un solo anno di vita.

Anders Runebjer in un'intervista a un quotidiano svedese Expressen ha spiegato che l’ex tecnico della Lazio “non ha detto nulla mentre eravamo in auto diretti alla stazione radio di Karlstad — dice — Non sapevo che avrebbe fatto l'annuncio. Non so se sia stato qualcosa che ha deciso subito prima o durante l'intervista. Credo che abbia considerato a lungo quando e come dirlo pubblicamente".

“Per Sven è stata dura — ha continuato nell’intervista Runebjer — Prima di tutto ha dovuto accettare di essere malato prima di poterne parlare. Ma ora ha voluto condividere. Per tutti è stata dura, ma soprattutto per lui e per chi gli è vicino. Non ha detto nulla a nessuno per quasi un anno. A Natale ha riunito la famiglia per un ultimo incontro”.

Sul nostro giornale, Eriksson ha parlato della necessità “di continuare a vivere finché posso”. A 75 anni, Eriksson ha parlato di avere lo stesso tumore di Gianluca Vialli, morto all’inizio dello scorso anno. Il suo primo programma futuro è quello “di svegliarmi tutte le mattine per tanto tempo. E stare bene”. Ha ringrazia tutti quelli che si sono stretti attorno a lui dopo l’annuncio della malattia: “Do appuntamento a tutti in un grande campo di calcio, prima o poi”. E a chi sta vivendo la sua stessa malattia dice: “Forza! Non perdete la fiducia, continuate a lottare cercando di vivere il più a lungo possibile”.