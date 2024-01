Milan, "un titolare del Real Madrid": il colpo che cambia la squadra?

16 gennaio 2024 a

Un fedelissimo del Real alla corte di Stefano Pioli? Il sito Fichajes.net parla di un possibile interesse del Milan per Nacho Fernandez, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo spagnolo potrebbe lasciare insieme ad altri senatori dello spogliatoio dei Blancos come Toni Kroos e Lucas Vazquez. Negli ultimi anni Nacho è stato accostato alle big del campionato italiano come Juventus, Inter e Roma, ma il Milan starebbe tornando alla carica per il difensore.

Real ottimista su Nacho, ma Pioli vuole che il club faccia un tentativo

Nelle ultime settimane, riporta Fichajes.net, intorno al Real Madrid è cresciuto l’ottimismo sulle possibilità trovare un accordo per il prolungamento del difensore. Pioli, anche a causa dei numerosi infortuni avuti negli ultimi mesi, avrebbe però chiesto espressamente al club di fare un tentativo per ‘scippare’ a zero il centrale di Ancelotti. Decisiva sarà la volontà dello stesso Nacho, che dovrà scegliere se accettare ancora una volta un ruolo meno rilevante in maglia ‘blanca’, o se cimentarsi nella sfida italiana e mettersi alla prova con un’esperienza forse più stimolante.

Intanto il Milan sta facendo un tentativo anche per Alessandro Buongiorno. Il centrale difensivo del Torino, classe 1999, è uno dei difensori italiani più promettenti. Da via Aldo Rossi, come riportato oggi, martedì 16 gennaio, sul Corriere dello Sport, stanno valutando se affondare il colpo già in queste due settimane finali della finestra di riparazione. Il grande problema sono le richieste di Cairo: 30-35 milioni sono ritenuti inaccessibili, al momento, per i rossoneri. Per questo motivo si ha la sensazione che Buongiorno possa essere un obiettivo più per l'estate, anche a costo di avere una concorrenza superiore. Inoltre, a fine stagione, scade il contratto di Kjaer ed è probabile che il danese possa essere al passo d’addio.