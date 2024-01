Milan, Ibra e Cardinale nello spogliatoio: il retroscena esplosivo

15 gennaio 2024 a

Un 3-1 convincente contro la Roma che allontana in parte la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il Milan riparte e spera ora in un passo falso della Juve, impegnata martedì sera contro il Sassuolo, per avvicinarsi a -5 e puntare al secondo posto. A San Siro, per la sfida di domenica sera, c’era anche il boss di RedBird, il presidente rossonero Gerry Cardinale, che ha voluto incontrare l'allenatore, lo staff tecnico e i calciatori con cui ha trascorso alcuni minuti nei quali, come rivelato dallo stesso Stefano Pioli nell'intervista post-match a Dazn, "ha tenuto un bel discorso".

Il discorso di Cardinale: sostegno e investimenti per il futuro

Cardinale “ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio”, sono state le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria contro la squadra di José Mourinho. Cardinale ha manifestato il suo pieno sostegno e la sua stretta vicinanza all'allenatore (confermandogli dunque la fiducia della proprietà davanti ai suoi calciatori) e all'intera squadra. Inoltre il numero uno del club ha voluto comunicare al tecnico, al suo staff e ai giocatori che, pur non essendo sempre fisicamente presente a Milano, è costantemente aggiornato e personalmente coinvolto in tutte le attività del club.

Rassicurando tutti riguardo al futuro della società rossonera e alla volontà di continuare ad investire per rendere sempre più competitiva la squadra. Parole che sono piaciute a calciatori e allenatore (che però resta in bilico con Conte sullo sfondo) che si sono presi i tre punti insieme.