Milan, "il maxi-colpo" in difesa a gennaio: mercato, il giovane che sposta gli equilibri?

Dopo Matteo Gabbia e Filippo Terracciano, il difensore continua a servire a un Milan che si è ritrovato spesso corto nel reparto in stagione dati i numerosi infortuni. E il nome sognato, già paventato nelle ultime ore, è quello di Alessandro Buongiorno del Torino.

Urbano Cairo però è un osso duro e difficilmente si farà convincere, chiedendo non meno di 30-35 milioni. Nel frattempo, però, il presidente del Torino fiuta una possibile asta. Come rivelato infatti dal Corriere dello Sport, anche l’Atalanta vuole provarci per il difensore, vicinissimo in estate a uno sbarco a Bergamo, e potrebbe anche esserci il Napoli. Ma Furlani e Moncada non mollano e vogliono provare a portarlo a Milano a gennaio, nonostante l’affare sia più fattibile in estate.

Il Milan vuole provare ad anticipare la concorrenza e, secondo Il Corriere dello Sport, vorrebbe provare a prenderlo inserendo nell’affare Lorenzo Colombo, che il Milan valuta circa 15 milioni, mentre il Torino 10. Ballano insomma cinque milioni, tuttavia c'è spazio perché la trattativa vada in porto già in questa fase di mercato. Attenzione però al Napoli, che avrebbe fatto un sondaggio per Buongiorno trovando davanti a sé un muro da parte della dirigenza piemontese, che non intende abbassare le proprie pretese.

I partenopei starebbero comunque lavorando per un'alternativa a partire dall'argentino Nehuen Perez, attualmente di proprietà dell'Udinese e per questo acquistabile nonostante gli slot per gli extracomunitari siano già tutti occupati. Le alternative sono quelle di Arthur Theate, ex Bologna e oggi al Rennes, e Lilian Brassier del Brest, accostato in precedenza anche al Milan.