Mourinho, "urla in aereo" e "vergogna": il retroscena sull'esonero

20 gennaio 2024 a

a

a

La rottura improvvisa tra Josè Mourinho e la Roma potrebbe essere stata decisa non solo per il rendimento in caduta libera dei giallorossi, ma anche per un momento preciso. Un raptus del tecnico portoghese sull'aereo che riportava la squadra nella Capitale, domenica sera, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. Un crollo emotivo, quello dello Special One, che avrebbe convinto Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan, a telefonare al padre poche ore dopo per informarlo che ormai la situazione era senza controllo.

A scriverlo su X, l'ex Twitter, è Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, uno dei media più attenti a quanto accade nel mondo del calcio romano. Secondo il giornalista, su quell'aereo si è generata la rottura definitiva tra Mou e parte della squadra, "compresi alcuni senatori", rendendo così inevitabile l'esonero e la chiamata, da lì a poche ore, di una leggenda romanista come Daniele De Rossi che oggi esordirà in panchina all'Olimpico contro il Verona.

"Ecco perché è un grande errore": esonero di Mourinho, la sentenza di Francesco Storace

"Il mister alzando la voce dice 'Mi avete fatto vergognare, non si può giocare così' - scrive Di Giovambattista -. Nasce una discussione man mano più accesa, volano parole grosse. A quel punto alcuni calciatori accusano Mourinho di tirarsi sempre fuori, di non essere parte del gruppo. 'Perdiamo tutti e vinciamo tutti, se giochiamo male e anche per colpa della guida tecnica' in sintesi il pensiero dei giocatori. La tensione alle stelle. Ryan Friedkin in piena notte informa il Presidente. Il rapporto non può più essere sanato, si rischia di affondare, tanta parte della squadra con considera più Josè un riferimento".

"Ma sei sempre stato così?": De Rossi sconvolto da Lukaku al primo incontro | Video

Da qui la decisione fatale: "Dan Friedkin la mattina seguente convoca alle 08.00 Mourinho a Trigoria e gli comunica che è sollevato dall'incarico. Dura una ventina di minuti l'incontro tra i due personaggi che erano stati accolti trionfalmente quando Dan andò a prendere l'altro col suo aereo personale. A Mourinho viene data un'ora per svuotare l'ufficio e abbandonare Trigoria. Il resto è cronaca".