Antonio Conte al Milan? "La telefonata di Ibrahimovic"

Antonio Conte allenatore del Milan nella prossima stagione? La voce di mercato più gettonata per i rossoneri è questa e in molti sui social vedono lui come il giusto allenatore per rilanciare i rossoneri, lontani in campionato e fuori già dalla Coppa Italia.

Ma secondo Pianeta Milan, il nuovo allenatore rossonero non sarà lui. I motivi del 'no' di RedBird a Conte non sarebbero da ricercare né nell’alta richiesta in termini di stipendio da parte dell'ex Juventus e Inter e neanche nelle richieste di grandi giocatori in sede di mercato. La motivazione principale è di tipo caratteriale. La proprietà non ritiene che Conte aderisca perfettamente, in tal senso, alle linee guida e al modus operandi di RedBird.

Pianeta Milan: “Thiago Motta in pole, piace a Furlani”

Il candidato in pole position sarebbe Thiago Motta, ora al Bologna, ma occhio anche alle idee Raffaele Palladino e Francesco Farioli, tra gli italiani, oltre a Oliver Glasner e Graham Potter (in ribasso) tra gli stranieri. Motta è apprezzatissimo dal Ceo Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada approverebbe. Pur preferendo tentare la scommessa Farioli. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se Zlatan Ibrahimovic — consulente di RedBird e Cardinale (anche) per il club rossonero — si impunti per tentare una strada diversa, ricordando che è un estimatore di Conte. Sull’arrivo eventuale di Conte al Milan, fanno pensare le rivelazioni di Luca Momblano, giornalista sportivo e noto tifoso della Juventus, al canale 'YouTube' del collega Andrea Longoni. Definendo 'congelata' la pista che avrebbe voluto Conte di ritorno alla Juventus, Momblano ha invece spiegato come proprio Ibra abbia sondato il terreno, chiamando l'allenatore leccese per farlo arrivare al Milan.

Niente Lenglet per il Milan

Sul mercato intanto, si cerca ancora un difensore ma nel frattempo è stato depennato dalla lista Clement Lenglet. Dopo l'infortunio di Tomori a Salerno, il nome del centrale francese in forza all'Aston Villa in prestito dal Barcellona era stato uno dei primi a circolare, ma non è facile imbastire una trattativa a tre con anche il Barcellona (proprietario del cartellino) oltre alle alte richieste del difensore francese. Nell'ultimo mese, infine, Lenglet ha trovato molto spazio in Premier.

Milan espugna Udine al 93', cori razzisti contro Maignan

Kouassi o Chalobah?

Nel taccuino di Moncada e Furlani restano Tanguy Kouassi, 21enne francese in forza al Siviglia (cresciuto nel Psg e passato anche dal Bayern Monaco) e il 24enne Trevoh Chalobah, nato in Sierra Leone e naturalizzato inglese del Chelsea (la squadra da cui provengono Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud). Entrambi sono giovani, di grande atletismo e soprattutto hanno un vantaggio: possono giocare indifferentemente come difensori centrali o come mediani a centrocampo, i due reparti più bisognosi di innesti.