Milan agli arabi, Gerry Cardinale addio? Il blitz: cosa sta succedendo

19 gennaio 2024

Gli arabi vogliono il Milan. Così è riportato sul quotidiano La Repubblica, che ha confermato il forte interesse del fondo Pif, l’attuale proprietario del Newcastle, in Premier League, che ha comprato Sandro Tonali in estate. Secondo il quotidiano romano, alcuni rappresentanti del fondo governativo saudita avrebbero fatto capolino in Italia: una mossa concreta che dimostra l'intenzione di fare sul serio per rilevare il club 19 volte Campione d'Italia. Come obiettivo del fondo Pif c’è quello di possedere la maggioranza delle quote del fondo americano RedBird presieduto da Gerry Cardinale.

Fondo Pif, 1,6 miliardi di euro per il club. Ma Cardinale non vuole vendere (ora)

Alla presidente del Milan dall’estate 2022, Cardinale ha sempre manifestato la voglia di far crescere il club con investimenti equilibrati e in linea con i conti. E dopo aver incluso Zlatan Ibrahimovic come consulente dei rossoneri, ora starebbe pensando se includere il fondo Pif nel gruppo. Intanto alcuni emissari sauditi sono stati avvistati in città e, sempre secondo La Repubblica, avrebbe intenzione di rilevare circa il 50% del club, ossia quello pari al debito che RedBird ha stabilito con Elliott nel momento del passaggio di proprietà un anno e mezzo fa circa. Al momento però, Cardinale pare non avere l'obiettivo di vendere il club. Se il Milan è stato valutato 1,2 miliardi di euro, il fondo Pif potrebbe sborsarne non meno di 1,6 per acquisire il club.

Intanto, sul campo, Alessandro Buongiorno sembra destinato a rimanere al Torino almeno fino al termine della stagione. Lo ha confermato giovedì sera il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Gianluca di Marzio: “Abbiamo un ottimo rapporto con Beppe Riso (l’agente del difensore, ndr) — le parole del presidente granata e di Rca Mediagroup — Buongiorno rimane col Torino punto e basta, la linea rimane la stessa nel modo più assoluto. Su di lui chiudo al 100%".