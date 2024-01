Carlos Alcaraz, clamorosa figuraccia sul tennis femminile: ride tutto il pubblico

Riflettori puntati sugli Australian Open, con l'Italia raccolta nel tifo per Jannik Sinner, lanciatissimo e già qualificato ai quarti senza aver perso nemmeno un set. I due principali rivali dell'altoatesino sono ovviamente Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Livelli altissimi, insomma. Una sfida durissima.

Qui si parla di Alcaraz, di quanto accaduto dopo la vittoria agli ottavi contro Kecmanovic, dove durante le interviste post-partita lo spagnolo ha confermato tutta la sua spontaneità, se volete anche ingenuità, dimostrando di non saper mentire anche quando farlo gli avrebbe evitato una discreta figuraccia. Alcaraz si è presentato davanti a Jim Courier, ex super-star del tennis che oggi conduce delle interviste piuttosto imprevedibili al termine delle partite. Dunque, Courier chiede a Carlos se, quando non gioca, guarda le partite dei suoi colleghi.

Alcaraz risponde affermativamente, ammettendo di seguire in particolare le partite di Djokovic, Medvedev e Sinner: "Sono i migliori tennisti del mondo, mi piace vederli giocare". A quel punto, Courier ha chiesto allo spagnolo se è interessato anche al tennis femminile. Alcaraz è apparso subito spiazzato, dunque tra molte esitazioni ha risposto: "Bene... sì, guardo anche la Wta. Quando posso, ovviamente. E quando accendo la tv".

"Il fuoco...". A Djokovic bastano tre secondi per raggelare gli Australian Open: la "minaccia" a Sinner

Un imbarazzo sospetto, quello di Carlos. Una risposta che a molti è apparsa una bugia, pubblico compreso: dagli spalti, infatti, hanno iniziato a rumoreggiare e ridere. Tanto che anche Alcaraz ha sorriso, un sorriso un poco amaro, per poi provare a metterci una pezza: "Se è Wta, Atp... qualunque cosa... mi piace guardare il tennis". Risultato? Risate del pubblico ancor più fragorose.

Alcaraz after his win



Courier: “Who do you like to watch?”



Carlos: “Daniil, Novak, Sinner”



Courier: “What about WTA?”



Carlos: “I watch WTA as well… When I can obviously. When I turn the tv on. (Smiling)If it’s WTA, ATP, whatever, I like to watch



pic.twitter.com/1Rouk3Crpr