Michael Schumacher, indiscrezioni: come parteciperà alle nozze della figlia

Michael Schumacher sarà presente alle nozze della figlia Gina-Maria? Stando a quanto trapelato finora, pare che la moglie del pilota, Corinna Betsch, insieme a tutta la famiglia, sia già all'opera per permettergli di partecipare al matrimonio della primogenita, programmato per la fine dell'estate. La location scelta per l'evento dovrebbe essere la villa di Palma di Maiorca acquistata nel 2018, ex dimora del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Bunte e da altri tabloid, il fratello Mick sarà il testimone. Inoltre, è possibile che il sette volte campione del mondo sia già stato trasferito nella villa maiorchina, sempre supportato dalla squadra di medici e infermieri che lo seguono da vicino. Gina-Maria e il fidanzato Iain Bethke si sono conosciuti in un maneggio. Entrambi infatti sono impegnati nel mondo dell'equitazione. Già da tempo, inoltre, convivono nello Schumacher Ranch in Texas.

Michael Schumacher, la figlia Gina si sposa a Maiorca: tam-tam sul campione

Per via del massimo riserbo tenuto sulle condizioni di salute del campione, si può solo immaginare come stia realmente Schumacher. La curiosità sulle modalità che gli permetteranno di partecipare alle nozze della figlia, però, è tanta. Ci si chiede, per esempio, come si potrà garantire la sua privacy rispetto agli altri invitati e come verrà regolata la presenza di stampa e fotografi. Gli inviti, tuttavia, potrebbero anche essere piuttosto limitati ed essere indirizzati solo a quei pochi che già possono far visita a Schumi, dagli amici come Jean Todt e Luca Badoer, alla fidanzata di Mick, Laila Hasanovic. Potrebbe trattarsi, quindi, di una cerimonia ristretta.