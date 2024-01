Schumacher, "dicono che a tavola...": la soffiata di Herbert

09 gennaio 2024 a

Nuove rivelazioni sulle condizioni di Michael Schumacher arrivano dall'ex compagno in Benetton Johnny Herbert. È lui a raccontare le voci che circolano dopo il drammatico incidente che ha sconvolto la vita del sette volte campione del mondo di Formula 1. "Sento solo cose di seconda mano - premette -. Ho sentito dire da gente della F1 che si siede a tavola per cena ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe".

Da sempre la moglie Corinna e i figli preferiscono mantenere il massimo riserbo. Lo stesso Herber, intervenuto su BettingSites.co.uk, ammette di non aver "sentito molto dalla famiglia, è comprensibile che sia così. Questa è sempre stata una parte importante del modo di Michael e della famiglia di mantenere tutto molto privato, molto segreto". Per questo il 59enne preferisce non alimentare false speranze, convinto che Schumi si trovi "nella stessa situazione in cui si trovava subito dopo l'incidente".

Michael Schumacher, la rivelazione di Giancarlo Minardi: "Perché si rifiutava di parlare italiano"

Per lui "le cose non sono andate avanti nel modo che molti di noi che lo conoscevano e molti dei suoi tifosi in tutto il mondo vorrebbero vedere. A loro piacerebbe sapere, a tutti noi piacerebbe sapere che le cose stanno andando avanti in modo positivo. Ma poiché non disponiamo di alcuna informazione, possiamo solo supporre che non sia ancora in una posizione in cui ci sia una possibilità di recupero". La stessa famiglia, è la tesi dell'ex pilota, "sta aspettando che la scienza trovi qualcosa che, si spera, riporterà indietro il Michael che tutti conoscevamo. Questo è soprattutto quello che vogliamo vedere".