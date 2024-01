Michael Schumacher, la figlia Gina si sposa a Maiorca: tam-tam sul campione

13 gennaio 2024 a

La figlia di Michael Schumacher, Gina, si sposa. Il matrimonio dovrebbe tenersi quest'estate, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bunte. In attesa che venga resa nota la data, già si conoscerebbe invece la location: la villa a Maiorca che la famiglia Schumacher acquistò da Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Nel frattempo, però, magazine e tv in Germania si domandano se ci sarà anche l'ex campione di Formula Uno.

Gina Schumacher è nota nel mondo dell'equitazione, una passione che ha ereditato dalla madre Corinna. Come lei anche il fidanzato Iain, che ha partecipato a diversi concorsi. Entrambi tedeschi, sono legati sentimentalmente da sei anni e vivono in Svizzera, dove hanno un proprio allevamento di cavalli. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla stampa tedesca, inoltre, la scelta della location non sarebbe casuale. La villa, infatti, sarebbe dotata di tutte le attrezzature necessarie per assistere l'ex campione di F1. Cosa che porterebbe a ipotizzare che Michael ci sarà. In ogni caso, non c'è nessuna certezza. Tuttavia, potrebbero incidere in positivo ambiente e temperature miti. Corinna, la moglie di Schumacher, ha sempre tenuto un assoluto riserbo sulle condizioni del marito. Ad accudirlo, oltre a moglie e figli, ci sarebbe un team di circa 15 tra medici, infermieri e massaggiatori.