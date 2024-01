Sinner travolge Djokovic: è in finale agli Australian Open

26 gennaio 2024 a

Si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner la partita di tennis più attesa dagli appassionati italiani, la semifinale degli Australian Open 2024. L'altoatesino ha battuto Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3 e vola in finale.

E' stato il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semifinale di Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino (una vittoria a testa) fino allo storico successo dell'azzurro in Davis a Malaga, in singolare e in doppio.

Al Melbourne Park è stata però un'altra storia. Il serbo, numero uno del mondo, di casa sul cemento australiano, dove non perdeva dagli ottavi del 2018, e dove ha vinto 10 semifinali su 10 disputate ha dovuto lasciare il campo a Sinner che si è imposto con forza ed eleganza dando una dimostrazione impressionante di classe, intelligenza tattica, resistenza fisica, tenacia mentale e freddezza. L'ultimo step che lo separava dallo status di fuoriclasse assoluto. Ora attende il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, che ai quarti ha fatto fuori a sorpresa il numero 2 e altro grande favorito, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ma questo Sinner non può davvero avere paura di nessuno. Le gerarchie sono state ribaltate, e non solo grazie al match con Djokovic.