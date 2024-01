Stefano Turati, sfregio al Milan: "Non me ne frega un c***"

29 gennaio 2024 a

Tifoso sfegatato dell’Inter, tanto da essere andato varie volte in Curva Nord al Meazza a tirare per i nerazzurri, e portiere titolare del Frosinone, con ottimi riscontri. Per Stefano Turati è un momento d’oro e intanto sabato alle 18 arriva il Milan allo Stirpe per un match che profuma di derby.

Intervistato da DAZN, alla domanda se Frosinone-Milan per lui sia una specie di derby, il 22enne portiere milanese ha risposto però senza troppi giri di parole: "No, non me ne frega un c***o, scusate, non me ne frega niente — le sue parole — Sabato sarà una gara come le altre. Ovvio, quando giochi contro campioni del genere sono sempre gare molto difficili, ma confido nei miei compagni”.

Turati: “Derby con il Milan? Non me ne frega un c***o”

Nella gara d’andata Turati era stato bersagliato dai cori di sfottò dei tifosi rossoneri, cori a cui il portiere aveva già risposto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Fa parte del gioco, ho rosicato — le sue parole —. Nella mia testa, in quel momento lì, mi sarei girato e avrei mandato affa****o tutti, ma mi sono ricordato che sono tifoso. Al loro posto avrei fatto la stessa cosa, forse anche peggio, avrei insultato Turati nei peggiori modi possibili, dal riscaldamento alla fine della partita. Anzi, loro sono stati pure carini”.

Sempre il portiere, infine, ha accolto ottimamente il pari per 1-1 arrivato nella sfida del Bentegodi contro il Verona. Un punto “pesantissimo, come lo sarà ogni punto da qui alla fine della stagione — ha detto — Sono contento, sto cercando di dare una mano. L'ho sempre detto che darò la vita in ogni circostanza".