Milan, Stefano Pioli sbrocca contro Matri: "Ancora? "Ancora?"

28 gennaio 2024 a

a

a

Altro passo falso per il Milan di Stefano Pioli, che pareggia a San Siro contro il Bologna in una partita maledetta e piena di rimpianti, in particolare i due rigori sbagliati da Olivier Giroud e Theo Hernandez, oltre all'ingenuità di Terracciano entrato da pochi minuti, quando al 90esimo ha regalato alla squadra di Thiago Motta il rigore del pari con una trattenuta ai danni di Kristiansen.

Nelle interviste post-partita, Pioli appare amareggiato e nervoso, l'occasione di ridurre le distanze dal vertice era ghiotta ma è stata fallita. "Nonostante tutte le sfortune e i due rigori sbagliati eravamo riusciti a rimettere in piedi la partita e dunque il rimpianto c'è, purtroppo però nel finale non siamo stati così attenti per riuscire a portarla a casa ed è un peccato", ha spiegato il mister.

"Lascio il Liverpool". Terremoto-Kloop e tam-tam impazzito (in Serie A)

Poi, ecco esplodere il nervosismo. Ad innescarlo una domanda su Rafa Leao, che ha giocato una partita incostante, a sprazzi. Alessandro Matri, su Dazn, si rivolge a Pioli e gli chiede conto della discontinuità del portoghese, circostanza più volte rimarcata nel corso della stagione. E Pioli non gradisce: "Ancora? Ancora?", interrompe Matri. Quest'ultimo risponde: "Mi dispiace per lei, ma quando ha un calciatore che può fare la differenza in rosa è così, purtroppo". Parole che non convincono Pioli: "L'ha fatta la differenza! Dai, ragazzi", chiude stizzito difendendo Leao.