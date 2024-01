Jannik Sinner, la profezia di Mangiante: "Pronto a cambiare mestiere..."

31 gennaio 2024 a

Jannik Sinner ha stupito l'Italia intera. La sua vittoria agli Australian Open è stato un vero e proprio capolavoro. Prima ha fatto fuori Djokovic, poi è stato il turno di Medvedev. Due colpi che hanno portato alla vittoria del primo slam.

Un risultato davvero storico che regala al nostro Paese una vittoria che mancava da tantissimi anni. Adesso Jannik vuol portare il suo assalto finale alla posizione numero 1 e vuole diventare il re indiscusso dei tennisti mondiali. Ed è in questo momento che affiorano alcune profezie sul tennista italiano che hanno anticipato i tempi e pronosticato questo grandissimo successo.

Una profezia, diventata davvero virale sui social, riguarda il giornalista Angelo Mangiante, ex tennista e voce autorevole nella cronaca di questo sport. Qualche tempo fa, come segnalano diversi profili sui social, nel 2019 si era avventurato in una previsione proprio su Jannik Sinner: "Penso al mio Maestro. Il migliore di tutti. Rino Tommasi. Un giorno ci disse: "Se Edberg non vince Wimbledon entro 5 anni cambio mestiere". Lo vinse. Caro Rino, mi espongo e dico lo stesso: "Se Sinner non vince uno slam entro 5, cambio mestiere". Promesso. Ciao Maestro". Ecco dunque che la profezia si è avverata e di fatto Sinner in Australia è salito sul tetto del mondo abbattendo mostri sacri come Djokovic e Medvedev. Insomma Mangiante aveva previsto tutto. Ora a Jannik manca solo l'ultimo sforzo per prendersi lo scettro di numero uno al mondo.