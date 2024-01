Jannik Sinner, Mauro Corona rivela: "Ecco come mi ha aiutato"

31 gennaio 2024 a

a

a

"Ho seguito parecchie sue sfide con grandi tennisti del mondo": Mauro Corona lo ha detto a Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, parlando di Jannik Sinner, il campione di tennis che domenica scorsa ha trionfato agli Australian Open di Melbourne contro Medvedev. "È un ragazzo che mi piace - ha proseguito lo scrittore, in collegamento con il talk - perché da buon altoatesino ha detto: sì adesso si comincia a lavorare di nuovo".

Secondo Corona, Sinner "ha riscattato tutti noi perché lo sportivo non vince solo per stesso ma anche per tutti noi. Ecco perché quando uno sportivo viene beccato a doparsi non tradisce solo lo sport e se stesso, tradisce tutti noi tifosi che pendiamo dalle sue imprese, perché è una forma di riscatto ai nostri fallimenti, al nostro non arrivare mai da nessuna parte. Quindi lo sportivo ci rappresenta ma non come massa, uno alla volta. Io mi vedo aiutato da Sinner perché mi ha riscattato in un certo modo, una bella cosa". "Lo ha riscattato anche perché è un figlio della montagna?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui ha risposto: "Tanti campioni sono venuti dalla montagna, non è la quota che crea fenomeni migliori, più forti o più vincenti. E' l'applicazione di ogni giorno, la tenacia".

Corona ha poi commentato anche il caso del carabiniere che a Milano, durante una manifestazione pro Palestina, ha rinnegato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dicendo di non averlo votato. "Ha fatto una cosa gravissima, lui è un servitore in divisa della Repubblica", ha detto lo scrittore.