Juventus-Allegri a un passo dal rinnovo: la svolta (e quei rumors sulla società bianconera)

Gli arrivi di Tiago Dialó e Carlos Alcaraz, che coprirà il buco lasciato scoperto da Paul Poga e Nicolò Fagioli, nonostante le difficoltà economiche e i limiti imposti dall’indice di liquidità, hanno rinforzato una Juventus che crede ancora nello Scudetto, pronta per il big match di San Siro contro l’Inter. Gli obiettivi del futuro, in estate, saranno Teun Koopmeiners, Riccardo Calafiori e Georgiy Sudakov, 21enne centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Niente da fare invece per Moise Kean all’Atlético Madrid, che salvo sorprese dell’ultima ora resterà in bianconero, mentre Massimiliano Allegri rimarrà molto probabilmente alla Juve anche nella stagione 2024-25, e ciò vorrebbe dire addio definitivo a un ritorno in bianconero di Antonio Conte.

Allegri-Juve, la trattativa e i nomi per l’estate. E Gudmundsson...

Quello che è certo, secondo La Gazzetta dello Sport, è che Allegri si siederà a un eventuale tavolo di trattativa per il rinnovo con più forza rispetto a un’estate fa, quando la sua seconda avventura in bianconero attraversava il momento di maggiore crisi. Difficile però che la nuova dirigenza bianconera, che ha tra le priorità quella di snellire il monte ingaggi, possa offrirgli uno stipendio simile all’attuale (7 milioni di euro netti a stagione più bonus).

Carlos Alcaraz alla Juventus, colpo da 35 milioni: come cambia la squadra

Ma mantenere Allegri alla guida è sicuramente il primo obiettivo del club bianconero, che in estate punta Koopmeiners, valutato dall’Atalanta intorno ai 45 milioni. L’assalto all’olandese verrà finanziato con la cessione di Soulé in Premier. In mezzo al campo Giuntoli e il tecnico sperano di riuscire a rinnovare il contratto di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno. Il futuro di Chiesa è legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. In caso di divorzio, restano vive le piste Sudakov, Berardi e Zaccagni. Mentre per Gudmundsson saranno decisive le ultime ore di questo mercato.