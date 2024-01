Carlos Alcaraz alla Juventus, colpo da 35 milioni: come cambia la squadra

31 gennaio 2024 a

No, non è il tennista spagnolo numero 3 al mondo e grande amico di Jannik Sinner. Carlos Alcaraz è il nome anche di un centrocampista argentino del Southampton, di 21 anni, che in stagione ha disputato 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup, mettendo a segno quattro gol (e tre assist), oltre a essere il prossimo acquisto della Juve. La trattativa è ai dettagli sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un costo dell’operazione di oltre 35 milioni di euro.

L’intesa con il giocatore, arrivato in Inghilterra dal Racing di Avellaneda nel gennaio 2023 per 13 milioni di euro, è già stata raggiunta e oggi, mercoledì 31 gennaio, il calciatore svolgerà le visite mediche a Londra, mentre quelle al JMedical di Torino sono state fissate per giovedì primo febbraio, ultimo giorno di mercato.

Alcaraz centrocampista duttile: dove può giocare

Per Allegri dunque ecco un arrivo in mediana nonostante le voci precedenti di Giuntoli che aveva dato per chiuso il mercato in entrata dalla Juve. Alcaraz può fare la mezzala, ma può agire anche da centrocampista centrale o da trequartista dietro le punte. Un anno fa, oltre al Napoli, era stato cercato anche dall’Inter. Sarà un vero e proprio jolly per la Juve, essendo versatile e capace di giocare nelle più svariate posizioni. L'argentino ha infatti dimostrato di sapersi ben disimpegnare sia come centrale e mezzala, il suo ruolo principale, ma a sorpresa anche da prima punta. Le caratteristiche di inserimento e il fiuto per il goal hanno portato il Southampton ad utilizzarlo anche più avanzato e non solo come trequartista.