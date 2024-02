Hamilton in Ferrari, Montezemolo: "Serve la macchina, altrimenti potrebbe essere un rischio"

01 febbraio 2024 a

L'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 ha acceso le speranze dei tifosi per rivedere a Maranello il titolo iridato che manca dai tempi della grandissima impresa di Kimi Raikkonen. La coppia Leclerc-Hamilton ha il sapore del giovane emergente contro il re della Formula 1 con sette mondiali in bacheca ma ha anche il sapore di un nuovo orizzonte di sfide mozzafiato con le rosse protagoniste. Lewis Hamilton ha usato parole molto chiare per chiudere il capito Mercedes e aprire quello in Ferrari: "Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l'incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento, uno da ricordare".

Signorile e sportiva la reazione di Carlos Sain che dopo l'annuncio di Hamilton ha risposto così al pilota che di fatto gli ruberà il posto tra un anno: "Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024- ha scritto sui social lo spagnolo- Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento".

E su questo nuovo arrivo a Maranello è arrivato il parere di Luca Cordero di Montezemolo al timone delle Rosse negli anni più belli, quelli di Schumacher: "Un colpo inaspettato e di grande effetto, spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno", ha affermato Montezemolo all'Ansa. "Hamilton - aggiunge l'ex presidente Ferrari - è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, Leclerc alla ricerca del suo primo titolo, ci sarà da divertirsi... Ma con due numeri uno avere una macchina vincente sarà ancora più importante, è fondamentale se no questa scelta si rivelerebbe un grande rischio". Infine anche il circus ha celebrato questa nuova avventura con post sui canali ufficiali della Formula 1 che la dice lunga sull'attesa di vedere i due piloti in pista con le rosse: "Chi avrebbe mai immaginato che questi due sarebbero stati compagni di squadra nel 2025". Già, chi l'avrebbe mai detto.